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Bilecik'te okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu - Son Dakika
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Bilecik'te okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Bilecik'te öğrenciler, bugünkü bayrak töreni öncesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu. Vali Aygöl, saygı duruşunun ardından Mehmetçik için okunan hatimlerin dua merasimine iştirak etti. Vali Aygöl, 'Bu sabah, ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenimiz gibi Bilecik'te de tek yürek olarak aziz şehitlerimize vefamızı göstermek için saygı duruşundaydık. Vatan onlara minnettar' dedi.

Bilecik\'te okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
15.01.2024 - 23:00,
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Bilecik'te okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Vali Aygöl, saygı duruşunun ardından Mehmetçik için okunan hatimlerin dua merasimine iştirak etti

BİLECİK - Bilecik'te öğrenciler, bugünkü bayrak töreni öncesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girerken daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

"Bu sabah, ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenimiz gibi Bilecik'te de tek yürek olduk"

Bilecik'te Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen saygı duruşu ve bayrak törenine katıldı. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçik için okunan hatimlerin dua merasimine iştirak etti. Aygöl, "Bu sabah, ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenimiz gibi Bilecik'te de tek yürek olarak aziz şehitlerimize vefamızı göstermek için saygı duruşundaydık. Vatan onlara minnettar" dedi.

Kaynak: İHA

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