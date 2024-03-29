Bilecik'te 'Okulumda Güvendeyim' projesiyle 176 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika
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Bilecik'te 'Okulumda Güvendeyim' projesiyle 176 öğrenciye eğitim verildi

Bilecik\'te \'Okulumda Güvendeyim\' projesiyle 176 öğrenciye eğitim verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Hisarcık Beşevler İlkokulu ve ortaokulunda, 'Okulumda Güvendeyim' projesi kapsamında 176 öğrenciye trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, kişisel güvenlik ve mahremiyet eğitimi verildi. Etkinliklerde Jandarma tanıtıldı ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

29.03.2024 11:25
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Bilecik'te minik öğrencilere eğitimi verilen 'Okulumda Güvendeyim' projesi 176 öğrenciye ulaştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Hisarcık Beşevler İlkokulu ve ortaokulunda 176 öğrenciye 'Okulumda Güvendeyim' projesi kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, genel trafik kuralları ve yayaların uyacakları trafik kuralları, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından mahremiyet eğitimi konularında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Öğrencilere Jandarma tanıtılarak çeşitli etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin hem eğlendiği hem öğrendiği etkinlikler çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Okulumda Güvendeyim' projesiyle 176 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 'Okulumda Güvendeyim' projesiyle 176 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika
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