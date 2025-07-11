Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, dün öğeden sonra başlayan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemeler yaptı.

Bilecik'te dün Gölpazarı'ndan aşlayan orman yangın kontrol altına alınırken, ardından Deresakarı-Selbükü köylerinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle Geçitli Köyüne sıçrarken, yangına 2 helikopter ve onlarca ekip müdahalede etti. Yangın gece saatlerinde kontrolde altına alınırken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yangın bölgesinde incelemeler yaptı. Yıldırım, Deresakarı-Selbükü köyünden Geçitli köyüne sıçrayan yangın sonrası bölgeye giderek hem sahadaki çalışmaları inceledik hem de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çok şükür ki yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı ve vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu tehlikeyi atlattı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangından etkilenen bölgelerde gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK