Orman yangınlarına karşı kritik mesai - Son Dakika
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Orman yangınlarına karşı kritik mesai

Orman yangınlarına karşı kritik mesai
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'ü ziyaret ederek yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonu ele aldı.

Bilecik'te artan orman yangını riskine karşı alınan önlemler masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'ü makamında ziyaret ederek özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirler ile sahada sürdürülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, yangınlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon, önleyici uygulamalar ve hazırlık süreci ele alındı. İnceleme kapsamında orman teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım ve Tekin, yangınlara karşı görev yapan personelin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekerek, görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte ormanlarımızın korunması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Pazaryeri Orman İşletme Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmaları yerinde değerlendirdik. Ormanlarımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm personelimize kolaylıklar diliyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orman yangınlarına karşı kritik mesai - Son Dakika

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