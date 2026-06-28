Bilecik'te Orman Yangınları İçin Toplantı - Son Dakika
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Bilecik'te Orman Yangınları İçin Toplantı

28.06.2026 12:20
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Bilecik'te orman yangınlarını önlemek için kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bilecik'te orman yangınlarına karşı tedbirler masaya yatırıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında, Gölpazarındaki kamu kurum amirleri ve bölgede faaliyet gösteren işletme sahiplerinin katılımıyla 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Yaz Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda yeşil vatanın korunması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve risklerin en aza indirilmesi hedeflendi. Toplantıda, ormanlık alanlara yakın bölgelerde anız ve bitki örtüsü yakılmasının kesinlikle yasaklanması, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca kırsal ve ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale için tüm kurumların araç ve personel kapasitesinin entegre edilmesi gerektiği vurgulandı. Orman içi ve mesire alanlarında gerçekleştirilen piknik faaliyetleri ile ticari işletmelerin faaliyetlerinin belirlenen saat kısıtlamaları ve güvenlik kuralları çerçevesinde sıkı denetim altında tutulacağı, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaz aylarında artan risklere karşı tüm kurumlarımızla koordineli şekilde gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Orman Yangınları İçin Toplantı - Son Dakika

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