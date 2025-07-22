Bilecik\'te Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde boş arazide henüz bilinmeyen nedenle ot yangını meydana geldi.

Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay anından itibaren gelişmeleri yakından takip eden Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sahadaki ekiplerle sürekli iletişim halinde olarak sürecin güvenli ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağladı. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük teselli olurken, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Belediye yetkilileri, yangınların çoğunlukla insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, "Lütfen sigara izmaritlerini rastgele atmayalım, cam şişe gibi yanıcı materyalleri doğaya bırakmayalım. Duyarlı olalım, birlikte koruyalım" denildi. - BİLECİK