Kaldırımları otlar kaplayınca vatandaşların yılan korkusu başladı

Bilecik'te vatandaşlar yaya kaldırımları saran otlar yüzünden yılan çıkacak korkusuyla yaşıyorlar.

Bilecik merkez Osmangazi Mahallesindeki Öykü Sitesi'nden okula inen yolda yayaların kullandığı kaldırımlar biten otlardan gözükmezken, vatandaşlar yollarda tedirgin içinde yürür duruma geldi. Vatandaşlar, çoğu kaldırımların büyüyen otlar yüzünden yürünmez hale geldiğini söylerken, gece işe gelip giderken yılan çıkacak diye korkusuyla yaşadıklarını söylediler. Belediyeden bu konuya biran önce önlem almasını isteyen vatandaşlar, muhtarı da bu konunun takipçisi olmasını istediler. - BİLECİK