Duraklarda temizlik ve yıkama çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kenttin birçok noktasında yer alan bekleme duraklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada duraklar, yıkanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca duraklarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını da yerine getirdi.

Durakların temiz tutulması ve korunması uyarısı yapıldı

Belediye Başkanlığından yapılan bilgilendirici açıklamada ayrıca durakların temiz tutulması ve korunması gerektiği belirtilerek, "Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın her alanda güvenli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz ve kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi amacıyla birçok noktada yer alan durakların korunması ve temiz tutulması vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaktadır. Şehrimize yakışan ve vatandaşlarımızın çokça kullandığı duraklar bizlerden alınan vergilerle yapılmaktadır. Bu amaçla durakların temiz tutulması ve korunması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK