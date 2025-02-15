Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Takip Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Takip Ediliyor

Bilecik\'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Takip Ediliyor

Vali Aygöl, özel gereksinimli çocuklar için inşa edilen anaokulunun çalışmalarını inceledi.

15.02.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatını yakından takibe aldı.

Aralık ayında imzalanan protokol, hayırsever iş adamların yaptırdığı Pelitözü Özel Eğitim Anaokulun temeli geçtiğimiz yıl atılırken, inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, alanı geniş çaplı incelediler. Özel gereksinimli çocukların en iyi eğitimi alabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Aygöl, yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında bilgi alarak çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aygöl, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için modern ve donanımlı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen okul, tamamlandığında bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yürütülen projelerin büyük önem taşıyor ve özel ihtiyaçlı çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için desteklerinin devam edecek. Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu, eğitim imkanları ve özel gereksinimli çocuklara uygun fiziki yapısıyla, onların gelişimini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlıyor. Yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından okulun kısa sürede hizmete açılması planlanıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Şefik Aygöl, Pelitözü, bilecik, İnşaat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Takip Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Takip Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.