Bilecik'te pelemir tarlarında incelemelerde bulunuldu.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ekimi yapılan pelemir tarlaları ziyaret edilerek inceleme gerçekleştirildi. Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, üretim alanlarında pelemir bitkisinin gelişim sürecini değerlendirdi ve üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilecik'te alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Pelemir İncelemesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?