Bilecik\'te Pelemir İncelemesi

Bilecik'te pelemir tarlarında incelemelerde bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ekimi yapılan pelemir tarlaları ziyaret edilerek inceleme gerçekleştirildi. Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, üretim alanlarında pelemir bitkisinin gelişim sürecini değerlendirdi ve üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik'te alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. - BİLECİK