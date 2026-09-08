Bilecik'te PTS ve OHTS sistemlerinin Emniyet Müdürlüğü'ne devri kabul edildi - Son Dakika
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Bilecik'te PTS ve OHTS sistemlerinin Emniyet Müdürlüğü'ne devri kabul edildi

Bilecik\'te PTS ve OHTS sistemlerinin Emniyet Müdürlüğü\'ne devri kabul edildi
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Bilecik Belediye Meclisi, kent genelindeki Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin (OHTS) İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesini oy birliğiyle kabul etti. Sistemlerin bakım ve işletme sorumluluğu da protokolle Emniyet'e geçecek.

Bilecik Belediyesi Meclisi toplantısında ihale yöntemi ile belediye devredilen Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin (OHTS), Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla devri konusu görüşüldü.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda iki adet imar konusu görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi. Toplantıda Kayıboyu Mahallesi, Koçak Sokak üzerinde bulunan konutlara gaz arzı sağlamak üzere doğalgaz dağıtım şebekesinin geçebilmesi amacıyla gelen taleplerin değerlendirilmesi konusu ele alındı. Yapılan görüşmeler sonrasında konu oy birliğiyle kabul edildi.

"Şehir merkezindeki yer altı otoparkını uygun ücretle halkımızın hizmetine sunacağız"

Ek gündem olarak ele alına konu gereği, mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait olan, İstiklal Mahallesi, üzerinde yer alan yer altı otoparkının inşaat/yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak hizmetine sunulma aşamasına gelindiği belirtildi. Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Söz konusu yer altı otoparkı, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltması, esnaf ve vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını güvenli ve düzenli bir şekilde karşılamasını hedefliyoruz. Otoparkın faaliyete geçebilmesi, işletme düzeninin sağlanması ve sunulan hizmetin kamu yararına uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla otopark kullanım ücret tarifesinin belirlenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Daha önce burası ücretsiz olduğu için suistimaller oluyordu. Bunun için buranın uygun bir fiyatla fiyatlandırılmasını istiyoruz. Sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakıp hemen dönecek vatandaşlara ayrıca bir kolaylık da ele alınabilir" dedi.

Bilecik Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol

Toplantının son gündem maddesi kapsamında ise Bilecik mücavir alan sınırları içerisinde trafik güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve asayişin temini amacıyla yap, işlet, devret İhale yöntemi ile belediye devredilen Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin (OHTS) Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla devri konusu görüşüldü. Bu kapsamda; Tugay Kavşağı, Eski Belediye Kavşağı, Yeni Otogar ile Kongre Merkezi ve Polisevi güzergahlarında bulunan sistemlerin ve bunlara ait bileşenlerin, Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği hükümleri uyarınca Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesi ve devir sonrasındaki bakım, onarım, işletme gibi her türlü sorumluluğun Emniyet Müdürlüğü'ne geçmesi öngörüldü. İmzalanacak protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesinin ve devir konusuna ilişkin protokol imzalamak üzere Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yetki verilmesi konusu görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan toplu sünnet şölenine meclis üyeleri ve vatandaşları davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te PTS ve OHTS sistemlerinin Emniyet Müdürlüğü'ne devri kabul edildi - Son Dakika

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