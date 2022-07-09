Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı

09.07.2022 18:21
Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömüldü.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömüldü.

Bilecik kent merkezinde öğleden sonra bastıran sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve evi sular basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkii ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında suların yarım metreyi bulması gözlerden kaçmadı. Bu mevkilerde araçlar adeta suya gömülürken, kent genelinde birçok işyeri ve ev de sular altında kaldı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Başkan Vekili Subaşı mezarlıkta çiçek hediye etti Başkan Vekili Subaşı mezarlıkta çiçek hediye etti
Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 18:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te sağanak yağışa yolda yakalanan araçlar suya gömülürken, birçok işyeri sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement