Bilecik'te Seçilen Muhtarlar İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Seçilen Muhtarlar İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

Bilecik\'te Seçilen Muhtarlar İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

Bilecik'te 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından seçilen muhtarlar, Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda seçimlerin değerlendirilmesi yapıldı ve muhtarlar, yapacakları çalışmaları Vali Aygöl'e tanıttı. Vali Aygöl, muhtarları tebrik ederek, önümüzdeki 5 yıl boyunca desteklerini esirgemeyeceklerini ve her mahallenin sorununu çözmek için birlikte hareket edeceklerini belirtti.

30.04.2024 10:44
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Bilecik'te, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından muhtarlar ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantı İl Özel İdare binası toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda yerel seçimlerin değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen muhtarlar gerçekleşecek olan çalışmalarını Vali Aygöl'e tanıttı. Vali Aygöl muhtarları tebrik ederek, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte muhtarlarımıza desteklerimizi esirgemeyerek hep birlikte hareket edeceğiz. Her mahallenin sorununu yakından takip ederek çözüm üreten muhtarlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Seçilen Muhtarlar İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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