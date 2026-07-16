Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik\'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti
16.07.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Ziyarette, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu mesajı verilirken, şehit rahmet ve minnetle anıldı.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidin anne ve babasıyla bir araya gelinerek devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu mesajı verildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Şube Müdürü Hüsniye Nar tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları şehit ailesine iletildi. Ziyarette, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal rahmet ve minnetle anılırken, ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimiz Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'i rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Kahraman şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika

TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.