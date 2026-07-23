Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti - Son Dakika
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Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik\'te şehit ailesine vefa ziyareti
23.07.2026 11:10
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Bilecik'te, 1993'te şehit olan Hüseyin Horasan'ın ailesine sene-i devriye ziyareti yapıldı. Anne Naciye Horasan'ın evine giden ekipler, bakan ve valinin selamlarını ileterek devletin desteğini vurguladı.

Bilecik'te, şehit Hüseyin Horasan'ın ailesine sene-i devriye ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, şehit ailelerine yönelik sürdürülen vefa ziyaretleri kapsamında, 1993 yılında Bingöl'de şehit olan Hüseyin Horasan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit Hüseyin Horasan'ın annesi Naciye Horasan'ın evine konuk olundu. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletilirken, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, "Aziz şehidimiz Hüseyin Horasan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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