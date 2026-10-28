Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ekim ayında sene-i devriyesi bulunan 1991 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Necdet Ayhan'ın eşi Gülcan Ayhan ve oğlu İsmail Ayhan ile bir araya gelindi. Buluşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Şehit Necdet Ayhan rahmet ve minnetle anılırken, ailesine duyulan vefa ve sevgi ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimiz Necdet Ayhan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin yanında olmak, onların hatıralarını yaşatmak ve vefamızı göstermek bizim için büyük önem taşıyor" dedi.