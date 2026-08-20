Bilecik\'te Şehit Ramazan Çiftçi\'nin Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik'te, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında askerlik görevini yaparken şehit düşen Ramazan Çiftçi'nin ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, şehit Ramazan Çiftçi'nin annesi ve kız kardeşini ziyaret ederek ailenin yanında oldu. 17 Ağustos depreminin 27'nci yılında gerçekleştirilen ziyarette, deprem sırasında hayatını kaybeden ve vatani görevini yaparken şehit düşen Ramazan Çiftçi rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehidimiz Ramazan Çiftçi'yi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin yanında olmak, onların acılarını paylaşmak ve hatıralarını yaşatmak bizim için büyük bir vefa borcudur" dedi.