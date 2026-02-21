Bilecik'te Şehit Aileleri İçin İftar - Son Dakika
Bilecik'te Şehit Aileleri İçin İftar

Bilecik\'te Şehit Aileleri İçin İftar
21.02.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
Bilecik'te 81 ilde eş zamanlı olarak 'Büyük Aile Sofrası' temasıyla düzenlenen iftar programı kapsamında, Vali Sayın Faik Oktay Sözer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programa Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'te katıldı. Programda, aziz şehitlerin emanetleri ve kahraman gaziler aynı sofrayı paylaşmanın anlam ve önemi bir kez daha vurgulanırken, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı. İftar programında konuşan Vali Sayın Faik Oktay Sözer, vefanın bu milletin en güçlü değerlerinden biri olduğunu belirterek, aziz şehitlerin hatırasına sahip çıkmanın ve gazilerin her zaman yanında olmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir" sözünü hatırlatan Vali Sözer, bu bilinçle hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Vali Sözer, Ramazan ayının Bilecik'e ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, şehitlere rahmet ve minnetle andı, kahraman gazilere sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİLECİK

