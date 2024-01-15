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Bilecik'te Soğuk Hava Şelaleyi Dondurdu - Son Dakika
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Bilecik'te Soğuk Hava Şelaleyi Dondurdu

Bilecik'te süs şelalesi, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dondu. Hava sıcaklığının eksi 5'lere düştüğü günlerde oluşan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık manzaralar oluşturdu. Trafik yetkilileri ise arabaların camlarının buz tutması ve yollarda gizli buzlanma oluşması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını uyardı.

Bilecik\'te Soğuk Hava Şelaleyi Dondurdu
15.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:52
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Yurdun büyük bir bölümünü saran soğuk hava Bilecik'te de etkisini sürdürürken, süs şelalesi dondu.

Bilecik Belediyesi tarafından Tebebaşı mevkiine 3 bin metre karelik alan içine kurulu doğal taşlardan yapılan süs şelalesi hava sıcaklığını gece eksi 5'leri gördüğü şu günlerde dondu. Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ve soğumasıyla birlikte buz tutan şelale güzel manzaralar ortaya çıkarırken, uzun sarkıtlar oluştu. Donan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Trafik polislerinde uyarı

Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tutarken, yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi. Trafik yetkilileri yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı araç sürücüleri dikkatli olması için uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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