Bilecik'te sosyal hizmetler için yatırım programı değerlendirildi; İl Müdürü İlhan bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te sosyal hizmetler için yatırım programı değerlendirildi; İl Müdürü İlhan bilgi aldı

Bilecik\'te sosyal hizmetler için yatırım programı değerlendirildi; İl Müdürü İlhan bilgi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İdari ve Mali İşler Birimi ile toplantı düzenleyerek yürütülen çalışmalar ve yatırım programını ele aldı. Toplantıda hizmetlerin etkinliğini artırma amacıyla mevcut faaliyetler ve gelecek projeler değerlendirildi.

Bilecik'te yürütülen çalışmalar ve yatırım programı masaya yatırıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı İdari ve Mali İşler Birimi ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve yatırım programını değerlendirdi. İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İdari ve Mali İşler Biriminin yürüttüğü çalışmalar ile devam eden süreçler ele alındı. Birimin mevcut faaliyetleri hakkında bilgi alan İl Müdürü İlhan, çalışmaların son durumu ve yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Bilecik genelinde hayata geçirilecek yatırım programına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İlimiz genelinde hizmetlerimizin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini daha da artırmak" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te sosyal hizmetler için yatırım programı değerlendirildi; İl Müdürü İlhan bilgi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nijerya’da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi İran’dan sert yanıt Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt
Sürücüsüz taksi dönemi başladı Tesla Cybercab yollara çıktı Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 11:50:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te sosyal hizmetler için yatırım programı değerlendirildi; İl Müdürü İlhan bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement