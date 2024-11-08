Bilecik'te Su Sorunu Çözüldü

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Bilecik'te 15 yıllık su sorunu çözüldü

BİLECİK - Bilecik'te 2 köyün 15 yıldır devam eden su sorunu çözülürken, sularına kavuşan köylülerin murtluluklarını dile getirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı ve Borcak köyleri arasında 15 yıldır devam eden içme suyu hattı paylaşım sorunu nihayet çözüme kavuştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla, köylere su sağlayacak yeni içme suyu hattının açılışı gerçekleştirildi. Vali Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, "Kazancı ve Borcak köylerimizin 15 yıldır süren içme suyu sorununun nihayet çözülmesi hepimiz için çok büyük bir mutluluk. Su, hayatın en temel ihtiyacı ve insanlarımızın sağlıklı yaşama hakkı için olmazsa olmazdır. Bu yeni içme suyu hattıyla birlikte, köylerimizdeki vatandaşlarımız artık daha temiz ve güvenli suya ulaşacak. Bugün, uzun yıllardır devam eden bir sorunu dayanışma ve iş birliğiyle çözüme kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu hizmetin köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni su hattının açılışıyla birlikte Kazancı ve Borcak köylerindeki vatandaşlar yeni içme suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Köy sakinleri, bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundular.