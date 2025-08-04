Bilecik'te Sürdürülebilir Su Yönetim Stratejileri Konulu Program Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Sürdürülebilir Su Yönetim Stratejileri Konulu Program Düzenlendi

Bilecik\'te Sürdürülebilir Su Yönetim Stratejileri Konulu Program Düzenlendi
04.08.2025 10:55  Güncelleme: 10:56
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Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen programda, su yönetim stratejilerinin geliştirilmesi ve su krizine karşı çözüm önerileri ele alındı. Programda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Sevgi Akkoy'un tezi sunuldu.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen programda su yönetim stratejilerinin geliştirilmesi konuları anlatıldı.

Bilecik Kent Konseyi'nde düzenlenen programda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriyel Sürdürebilirlik Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Sevgi Akkoy, İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetim Stratejisinin Geliştirilmesi Konulu tez çalışmasını sunum eşliğinde anlattı.

Su krizine karşı çözüm önerileri anlatıldı

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin de katıldığı programda su krizine karşı çözüm önerileri anlatıldı.Tez Danışmanı Prof. Dr. Edip Avşar yanı sıra Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay'ın da katılarak bilgi verdiği programda, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez de yer alarak, Bilecik Belediyesi'nin konu hakkındaki çalışma ve projelere olan katkılarını anlattı.

"Bilecik Belediyesi olarak çevre ve suyun korunması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, iklim değişikliğine yerel düzeyde uyum stratejileri ve Bilecik özelinde sürdürülebilir kent politikaları hakkında bilgilerin verildi. Sönmez, Bilecik Belediyesi olarak çevre ve suyla ilgili her türlü çalışmalarda yer aldıklarını belirterek, "Öncelikle Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın selam ve iyi dilek temennilerini iletiyorum. Anlamlı programda emeği geçen tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. İlimizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve dernekler işbirliğinde düzenlenecek çalışma ve projelere imkanlarımız dahilinde katkı sunmak temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Sunum ve bilgilendirmenin ardından Başkan Yardımcısı Güven Sönmez konuşmacılara, Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk görsellerinin olduğu hediyeleri takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılımcıların sorularının cevaplanarak, görüşlerin alındığı program fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Sürdürülebilir Su Yönetim Stratejileri Konulu Program Düzenlendi - Son Dakika

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