Bilecik'te Tarihi Diploma Sergisi: Doğan Pazarcıklı'nın Anıları Sergilendi - Son Dakika
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Bilecik'te Tarihi Diploma Sergisi: Doğan Pazarcıklı'nın Anıları Sergilendi

Bilecik\'te Tarihi Diploma Sergisi: Doğan Pazarcıklı\'nın Anıları Sergilendi
22.05.2025 11:58  Güncelleme: 12:07
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Emekli vali Doğan Pazarcıklı, babasına ait 105 yıllık diploma ile birlikte birçok tarihi belgeyi Bilecik'te düzenlenen sergide sergiledi. Sergi, Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Emekli vali Doğan Pazarcıklı'nın, Bilecik'te açılan Tarihi Diploma Sergisi'nde sergilenen ve o günkü adı 'Umuru Maarif Vekaleti Zükur İbtidaisi Tasdiknamesi' olan, babasına ait 105 yıllık diplomayı görenler bu tarihi eserden adeta gözlerini alamadı.

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen Tarihi Diploma Sergisi'nde, 1920 yılından 1970 yılına kadar çok sayıda diploma yer aldı. Açılışa, diplomaları bağışlayanların yanı sıra Belediye Yardımcıları Yaşar Külhan ve Mesut Ünver ile Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

"Bunlarım benim anamdan, babamdan, dedemden kalmış olan belgeler"

87 yaşındaki emekli vali Doğan Pazarcıklı'nın bağışladığı, hayatını 1912 yılında kaybeden sağlıkçı annesi Kadriye hanımın ve 1908 yılında hayatını kaybeden öğretmen babası Muhsin beyin diplomaları büyük ilgi gördü. Pazarlıkçı, bağışladığı belgelerden en değerlisinin, 1920 yılında Zükur İbtidaisi (ilkokul) mezun olan babası Muhsin bey adına düzenlenmiş 'Umuru Maarif Vekaleti Zükur İbtidaisi Tasdiknamesi' olduğunu söyledi. Bunun yanında 1924 yılında annesi Kadriye hanıma ait diploma da olduğunu anlatan Doğan Pazarcıklı, "Bilecik Şehir Müzesinin açmış olduğu bir sergiye katıldık. Sergide sizlere göstereceğim bir iki belge var. Bunlar benim anamdan, babamdan kalmış olan değerli belgeler. Onların resimlerini burada görebilirsiniz. Bir tanesi babamın ilkokul diploması, bunun yanında annemin ilkokul diploması var. O da 1920 tarihli Cumhuriyet'in üzerinden bir yıl geçtikten sonra kurulmuş. Az ileride annemin ortaokul diploması var. Mektebi Maarif Vekaleti ilk mektep şahadetnamesi o diploma demin ileride de gördüğünüz diplomalar var" dedi.

Sergi sonunda müzeye çeşitli tarihi evraklar ve diplomalar bağışlayan Doğan Pazarcıklı'ya plaket takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Tarihi Diploma Sergisi: Doğan Pazarcıklı'nın Anıları Sergilendi - Son Dakika

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