Bilecik\'te Tarım Sigortasında Yenilikler

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı için açıklanan 'Devlet Destekli Tarım Sigortaları' kapsamında önemli yenilikler ve değişiklikler olduğunu belirtti.

Yoldaş, 2025 yılı tarım sigortalarındaki yenilikleri planlamasına konu olan ürünlerde yüzde 10 oranında prim indirimi sağlanacağını söyledi. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Yeni sigorta düzenlemelerinin, üreticilere maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefledik. Üreticilerin, bu sigorta imkanları sayesinde muhtemel risklere karşı daha güçlü bir teminat altına alınmış olacağız. Bu kapsamda 2025 yılı tarım sigortalarındaki yenilikleri üretim planlamasına konu olan ürünlerde yüzde 10 oranında prim indirimi sağlanacak. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere yönelik yüzde 10 ile 15 arasında prim indirimi yapıldı. Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde su kısıtı olan ürünler için ekstra yüzde 10 prim indirimi uygulanacak" dedi.

"Köy bazlı verim sigortası devlet destek oranı artırıldı"

Açıklamasına devam eden Yoldaş; "Köy Bazlı Verim Sigortası'nın devlet destek oranı, yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı 2025 yılında ayçiçeği (yağlık) ürünü de tarım sigortalarının teminat kapsamına alındı. Gelir Koruma Sigortası kapsamında, arpa teminatı da dahil edildi. Arpa üreticilerinin gelir kayıplarına karşı daha fazla güvence sunacağı belirtildi. Risk kategorisindeki seralar için 'fırtına' teminatı eklenerek, muhtemel, doğal afetlerden kaynaklanacak zararlar sigorta kapsamında yer alacak" dedi.

"Büyükbaş hayvan hayat sigortasına yeni teminatlar"

Yoldaş, açıklamasının sonunda "Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasına, gebelikte yavru kaybı teminatı eklendi. Ayrıca, devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece 'Tarımsal Örgüt Belgesi' almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere üye üreticilere, yüzde 5 oranında üyelik indirimi sağlanacak. İpekböceği, geyik zararı ve mantar ürünü de tarım sigortaları kapsamına alındığını" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK