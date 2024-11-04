Bilecik\'te Tarımsal Üretim Planlaması Devam Ediyor

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü 'Tarımsal Üretim Planlanması' bu hafta da devamlılığını sürdürdü.

Bilecik'te 'Tarım sahada' sloganı ile yola çıkan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü 'Tarımsal Üretim Planlanması' bu hafta da devam etti. Program kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personelleri tarafından Bilecik'in merkeze bağlı köyler ve ilçe köylerine eş zamanlı olarak çiftçilerle bir araya geldiler. Bu konuyla ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü tarafından, "2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 yıllık 'Bitkisel Üretim Planlaması' ve üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" bilgisi verildi. - BİLECİK