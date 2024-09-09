Bilecik'te Tarımsal Üretim Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te Tarımsal Üretim Toplantısı

Bilecik\'te Tarımsal Üretim Toplantısı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim planlaması ve diğer sorunlar hakkında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, yeni bitkisel üretim destekleme modeli ve su kısıtı konuları ele alındı.

09.09.2024 11:39
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Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce tarımsal üretim planlanması ve diğer sorunlar görüşüldü.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İl Müdürü Vekili Mustafa Demirbaş başkanlığında Şube Müdürlerinin katılımlarıyla 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli' ve 'Su Kısıtı' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bilecik'teki tarımsal üretimin planlanması, üretim planlanmasında yer alacak personellerin eğitimi, uygulanacak projeler, yaşanması muhtemel problemler, tarımsal alt yapı, su potansiyeli, tarımsal yer altı su kısıtı, mevcut münavebe uygulamaları, planlama çalışmaları için gerekli teknik alt yapının oluşturulması ve üreticilere üretim planlaması ile ilgili sürecin anlatılması hususlarında istişarelerde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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