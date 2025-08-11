Bilecik\'te Tarımsal Üretim Projesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi artıracak, verimliliği ve çiftçi gelirlerini yükseltecek büyük bir proje hayata geçiriliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ilçede Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapımına resmen başladı. Proje kapsamında ilçeye bağlı Ahmetler Köyü'nde küçük parseller birleştirilerek yolsuz araziler yola kavuşuyor. Pazaryeri'nde 12 köy ve 6 mahallede yapılacak olan "AT" ve "TİGH" projeleri ile yapılacak çalışmada proje alanında bulunan aynı kişi ve mirasçılarına ait küçük ölçekli araziler tek bir parselde birleştirildi, isteyen maliklerin hisseleri ise ayrılıp yolu bulunmayan arazilerde tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, çalışmalar tamamlandığında çiftçilerin arazilerine erişimin kolaylaşacağını, üretim maliyetlerinin düşeceğini ve tarımsal verimliliğin artacağını vurguladı. - BİLECİK