Bilecik'te tehlike saçan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te tehlike saçan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi

Bilecik\'te tehlike saçan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi

Bilecik merkezinde yıllardır yıkılmayan ve tehlike saçan metruk ev, vatandaşların canını sıkmaya devam ediyor. Ev önündeki kaldırımın yıllardır kapalı olması nedeniyle yayalar mağdur durumda. Bilecik Belediyesi'nin neden bu evi yıkmadığı ise merak konusu.

09.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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Bilecik'te yıllardır yıkılmayan ve tehlike saçtığı için önlem alınan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde girişi olan metruk evin Kasaplar Sokak üzerinde arka cephesi yaklaşık 4 yıl önce tehlike arz ettiği için belediye tarafından tahta ile kapatarak, üzerine file çevrilerek önlem alınmıştı. Bu esnada yaya geçidi de kapatılan evin önünden geçen yayalar yıllardır bu kaldırımı kullanamazken, bu evin biran önce yıkılarak kaldırım açılmasını istiyorlar. Bilecik Belediyesi ekipleri kentte metruk evleri tek tek yıkarken bu evin yıllarca neden yıkılmadığı merak konusu haline geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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