Bilecik\'te tehlike saçan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi

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Bilecik'te yıllardır yıkılmayan ve tehlike saçtığı için önlem alınan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde girişi olan metruk evin Kasaplar Sokak üzerinde arka cephesi yaklaşık 4 yıl önce tehlike arz ettiği için belediye tarafından tahta ile kapatarak, üzerine file çevrilerek önlem alınmıştı. Bu esnada yaya geçidi de kapatılan evin önünden geçen yayalar yıllardır bu kaldırımı kullanamazken, bu evin biran önce yıkılarak kaldırım açılmasını istiyorlar. Bilecik Belediyesi ekipleri kentte metruk evleri tek tek yıkarken bu evin yıllarca neden yıkılmadığı merak konusu haline geldi. - BİLECİK