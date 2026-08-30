Bilecik'te Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Bilecik\'te Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi
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Ailelere teknoloji bağımlılığının etkileri ve bilinçli kullanımı hakkında eğitim verildi.

Bilecik'te ailelere teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hizmet alan ailelere yönelik 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında ailelere teknoloji bağımlılığının ne olduğu, teknolojinin etkin ve verimli kullanımı ile aşırı ve bilinçsiz teknoloji kullanımının yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgi verildi. Katılımcılara teknolojinin günlük yaşamda bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılmasının önemi aktarılırken, özellikle aşırı kullanımın birey ve aile yaşamı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ailelerimizin teknoloji kullanımına ilişkin farkındalıklarını artırmayı ve teknolojinin bilinçli, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı önemsiyoruz. Eğitim kapsamında teknoloji bağımlılığı, teknolojinin etkin ve verimli kullanımı ile aşırı ve bilinçsiz teknoloji kullanımının yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ailelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika

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