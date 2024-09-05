Bilecik'te Ters Şeride Giren Sürücü Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Bilecik'te Ters Şeride Giren Sürücü Şaşkınlık Yarattı

Bilecik\'te Ters Şeride Giren Sürücü Şaşkınlık Yarattı

Bilecik’in İstiklal Mahallesi'nde bir sürücünün ters şeride girmesi ve hatalı park etmesi karşı yönden gelen sürücülerde şaşkınlık yarattı. 26 AIG 183 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, sokaktan ters gelen araçlara zor anlar yaşattı ve park ettiği yer, dönüşleri de engelledi.

05.09.2024 12:33
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Bilecik'te bir sürücünün aracıyla ters şeride girmesinin yanı sıra bir de hatalı park yapması pes dedirtti.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde tek şerit uygulamasıyla araçlar Tevfikbey Caddesine bağlanıyor. 26 AIG 183 plakalı hafifi ticari araç sürücü sokağa ters istikametinden gelerek, bir de hatalı park yapması karşı yönden gelen sürücülere pes dedirtti. Öte yandan aracını yolun sağ tarafında parkı Şafak Sokak dönüşleri engellemesi görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Ters Şeride Giren Sürücü Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Ters Şeride Giren Sürücü Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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