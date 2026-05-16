Bilecik\'te minibüs ödeme sorunu büyürken, belediyeden bir açıklama gelmedi

Bilecik Belediyesi'nin şehir içi toplu taşımada uygulanmak üzere yaptığı Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) ihalesinin mahkeme tarafından 'Hukuka Uygun Bulunmadığı' gerekçesiyle iptal edilirken, konu hakkında belediyeden bir açıklama yapılmadı.

Bilecik Belediyesi'nin 17 Aralık 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği '10 yıl süre ile Elektronik Ücret Toplama Sistemi Kurulması, Yönetilmesi ve İşletilmesi İşi' ihalesine karşı Sınırlı Sorumlu Bilecik Şehir içi Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Tuncay Güler tarafından ihalenin 'Hukuka Uygun Bulunmadığı' iddiasıyla dava açıldı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 'Belediye tarafından yapılan uyuşmazlık konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin de aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak olması, havuzda biriken paraların Belediye'nin kullanımında olan bir kaynak niteliğinde olması söz konusu olduğundan işin mahiyeti itibarıyla salt gelir getirici bir işlemden ziyade harcama yapmak suretiyle temin edeceği hizmet alımı niteliği bulunması karşısında, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gerekmekte iken 2886 sayılı Kanun'a tabi olarak yapılması nedeniyle dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır' diyerek ihalenin iptaline karar verdi.

"Kartlı biniş uygulamasına devam edilmesi mahkeme kararına aykırılık oluşturacak ve suç teşkil edecektir"

Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Tuncay Güler yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmaktayız. Bizler bu gayretle çalışmalarımızı sürdürürken, bazı mercilerin almış olduğu yanlış kararlar sonucunda konunun yargıya intikal ettirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bilecik Belediyesi'nin, araçlarımızda nakdin kaldırılarak EÜTS sistemine geçilmesine dair ihalesi, mahkemece mevzuata aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasamızın 2 ve 138'inci maddeleri uyarınca mahkeme kararlarına uymak herkesin görevidir. Bu nedenle, araçlarımızda 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kartlı binişler geçerli olmayacak ve yalnızca nakit binişler kabul edilecektir. Mahkemece iptal edilen kartlı sistem üzerinden bazı şirketlerin ticari kazanç sağlaması ve sistemin hukuken iptal edilmesi sebebiyle, kartlı biniş uygulamasına devam edilmesi mahkeme kararına aykırılık oluşturacak ve suç teşkil edecektir. Açıklanan bu hukuki nedenlerle, vatandaşlarımızın belirtilen tarihten itibaren nakit biniş ücreti ile seyahat edebilecekler" dedi. - BİLECİK