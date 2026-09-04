Bilecik'te Toprak Koruma Kurulu Vali Sözer başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Bilecik'te Toprak Koruma Kurulu Vali Sözer başkanlığında toplandı

Bilecik\'te Toprak Koruma Kurulu Vali Sözer başkanlığında toplandı
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Bilecik'te Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıda tarım arazilerinin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ele alındı.

Bilecik'te Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı. Toplantıda, tarım arazilerinin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesine ilişkin konular ele alındı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Toprağımızı korumak, tarımsal üretimimizi güçlendirmek ve geleceğimizin teminatı olan doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir anlayışla yönetmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Toprak Koruma Kurulu Vali Sözer başkanlığında toplandı - Son Dakika

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