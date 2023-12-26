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Bilecik'te Trafik Jandarması Öğrencilere Seminer Verdi - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Jandarması Öğrencilere Seminer Verdi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 195 öğrenci ve 14 öğretmene okul servis araçları inme binme kuralları ile emniyet kemeri takmanın önemine dair seminer düzenlendi. Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere koruyucu etkisi görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Bilecik\'te Trafik Jandarması Öğrencilere Seminer Verdi
26.12.2023 - 10:55,
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, trafik jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi.

Yenipazar ilçesinde 75. Yıl İlkokulu'nda 80 öğrenci 5 öğretmen, Atatürk Ortaokulu'nda 60 öğrenci 5 öğretmen ve Çok Programlı Anadolu Lisesinde 55 öğrenci 4 öğretmen olmak üzere toplam 195 öğrenci ve 14 öğretmene okul servis araçları inme binme kuralları ile Emniyet kemeri simülasyon koltuğu ile emniyet kemerinin takmanın önemine dair seminer düzenlendi.

Trafik Jandarma ekipleri tarafından, koruyucu etkisi görsel ve uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı. Ayrıca toplam 195 adet Trafik Jandarması logolu şapka dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Jandarması Öğrencilere Seminer Verdi - Son Dakika
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