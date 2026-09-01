Bilecik'te TSO'ya ait ticari araç kaldırıma park etti, yayalar yürümekte güçlük çekti - Son Dakika
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Bilecik'te TSO'ya ait ticari araç kaldırıma park etti, yayalar yürümekte güçlük çekti

Bilecik\'te TSO\'ya ait ticari araç kaldırıma park etti, yayalar yürümekte güçlük çekti
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Bilecik'te Ticaret ve Sanayi Odasına ait 11 BLC 67 plakalı ticari araç, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırıma park etti. Araç sürücüsünün bu alanı sürekli kullandığını belirten yayalar, kaldırımda yürümekte güçlük çektiklerini dile getirdi. Aracın park ettiği yerin ise Bilecik TSO Başkanı'nın iş yerinin önü olduğu öğrenildi.

Bilecik'te resmi plakalı ticari aracın kaldırım üzerine park etmesi tepkilere neden oldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına ait 11 BLC 67 resmi plakalı ticari araç sürücüsü Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırıma park etti. Aracın büyük olması nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çeken yayalar duruma tepki gösterirken, bu aracın devamlı aynı yere park yaptığını iddia ettiler.

Öte yandan aracın park ettiği yerin Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının iş yerinin önü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te TSO'ya ait ticari araç kaldırıma park etti, yayalar yürümekte güçlük çekti - Son Dakika

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