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Bilecik'te Türkiye'nin En Büyük Kara Araçları Simülasyon Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Türkiye'nin En Büyük Kara Araçları Simülasyon Merkezi Açılıyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt'te Türkiye'nin en büyük kara araçları simülasyon merkezi ve güvenli sürüş eğitim parkurunun inşa edildiğini duyurdu. Vali Aygöl, projelerin Bilecik için gurur verici olduğunu belirtti.

Bilecik\'te Türkiye\'nin En Büyük Kara Araçları Simülasyon Merkezi Açılıyor
25.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:26
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin en büyük 'Kara Araçları Simülasyon Merkezi'nin Söğüt'te olacağı haberini verdi.

Vali Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Merkez Komutanlığı'nda bir takım incelemelerde bulundu. Vali Aygöl'ü Jandarma Merkez Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Enver Sungur ve tören mangası karşıladı. Şeref defterini imzalayan Vali Aygöl, şeref salonuna geçerek burada Merkez Komutanlığının tarihine ilişkin evrakı ve fotoğrafları inceledi. Ardından K. Albay Sungur'dan komutanlıkta yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Şefik Aygöl, İl Özel İdaresinin de proje paydaşlarından olduğu Merkez Komutanlığı Simülasyon Merkezi ve Güvenli Sürüş Eğitim Parkuru inşaatını gezdi. Burada yaptığı açıklamalarda Vali Aygöl önemli iki projeye değinerek, "Söğüt Ulaştırma Merkez Komutanlığımıza iki önemli projeyle hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle burada inşa ettiğimiz simülasyon merkezimiz, Türkiye'nin en büyük kara araçları simülasyon merkezi olacak. Aynı şekilde güvenli sürüş alanımız da 20 farklı kısımdan oluşan tek parkur hüviyetindedir. Bu, Bilecik olarak gurur duyacağımız bir durum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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