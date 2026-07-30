Bilecik’te ulaşımın geleceğini değiştirecek projede kritik aşama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik’te ulaşımın geleceğini değiştirecek projede kritik aşama

Bilecik’te ulaşımın geleceğini değiştirecek projede kritik aşama
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getirmesi beklenen "Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi"nde kritik süreç başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesini bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getirmesi beklenen "Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi"nde kritik süreç başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek 8 kilometrelik bölünmüş yol projesi kapsamında, güzergahta taşınmazı bulunan hak sahipleri kamulaştırma süreci hakkında bilgilendirildi. Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ile proje güzergahında arazisi bulunan vatandaşlar katıldı. Toplantıda, 26 metre genişliğinde inşa edilecek bölünmüş yolun güzergahı haritalar üzerinden ayrıntılı şekilde anlatılırken, kamulaştırma işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Karayolları yetkilileri, hak sahiplerinin sorularını tek tek yanıtlayarak süreçle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

"Bu yol bölgemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır"

Toplantıda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ulaşım yatırımlarının sadece yolları değil, şehirlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirdiğini belirterek, Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi'nin ilçe adına tarihi bir yatırım olduğunu söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Pazaryeri'nin Bursa, Eskişehir ve Bilecik başta olmak üzere çevre illerle ulaşım bağlantısının daha güçlü hale geleceğini ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti;

"Bir yerin kalkınmasının temel şartlarından biri güçlü ulaşım altyapısıdır. Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi sadece ilçemize değil, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu ulaşım; yatırımın, üretimin ve istihdamın önünü açacaktır. İlçemiz adına tarihi bir fırsat yakaladığımıza inanıyorum. Devletimiz hiçbir hak sahibini mağdur etmez. Kamulaştırma bedelleri titizlikle belirlenecek, süreç adalet ve şeffaflık içerisinde sürdürülecektir. Bu önemli yatırımın en kısa sürede tamamlanabilmesi için hep birlikte anlayış ve destek içerisinde olmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'na Teşekkür

Başkan Zekiye Tekin konuşmasının sonunda, projenin Pazaryeri'ne kazandırılmasına katkı sunan isimlere teşekkür ederek, "Bu büyük yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'e, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a ve AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje, devletimizin Pazaryeri'ne ve bölgemize verdiği önemin en somut göstergelerinden biridir" dedi.

Öte yandan Karaköy ile Pazaryeri arasındaki ulaşımı modern ve güvenli hale getirecek bölünmüş yolun tamamlanmasıyla birlikte, Bilecik'in Bursa ve Eskişehir bağlantısında ulaşım standardının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Politika, Karaköy, Bilecik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik’te ulaşımın geleceğini değiştirecek projede kritik aşama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
08:32
Alanya’daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi
Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi
08:23
Michal Gasparik’in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
08:00
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu
07:28
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı
Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 09:44:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik’te ulaşımın geleceğini değiştirecek projede kritik aşama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.