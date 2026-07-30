Bilecik’te ulaşımın geleceğini değiştirecek projede kritik aşama

Bilecik'in Pazaryeri ilçesini bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getirmesi beklenen "Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi"nde kritik süreç başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek 8 kilometrelik bölünmüş yol projesi kapsamında, güzergahta taşınmazı bulunan hak sahipleri kamulaştırma süreci hakkında bilgilendirildi. Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ile proje güzergahında arazisi bulunan vatandaşlar katıldı. Toplantıda, 26 metre genişliğinde inşa edilecek bölünmüş yolun güzergahı haritalar üzerinden ayrıntılı şekilde anlatılırken, kamulaştırma işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Karayolları yetkilileri, hak sahiplerinin sorularını tek tek yanıtlayarak süreçle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

"Bu yol bölgemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır"

Toplantıda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ulaşım yatırımlarının sadece yolları değil, şehirlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirdiğini belirterek, Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi'nin ilçe adına tarihi bir yatırım olduğunu söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Pazaryeri'nin Bursa, Eskişehir ve Bilecik başta olmak üzere çevre illerle ulaşım bağlantısının daha güçlü hale geleceğini ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti;

"Bir yerin kalkınmasının temel şartlarından biri güçlü ulaşım altyapısıdır. Karaköy-Pazaryeri Bölünmüş Yol Projesi sadece ilçemize değil, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu ulaşım; yatırımın, üretimin ve istihdamın önünü açacaktır. İlçemiz adına tarihi bir fırsat yakaladığımıza inanıyorum. Devletimiz hiçbir hak sahibini mağdur etmez. Kamulaştırma bedelleri titizlikle belirlenecek, süreç adalet ve şeffaflık içerisinde sürdürülecektir. Bu önemli yatırımın en kısa sürede tamamlanabilmesi için hep birlikte anlayış ve destek içerisinde olmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'na Teşekkür

Başkan Zekiye Tekin konuşmasının sonunda, projenin Pazaryeri'ne kazandırılmasına katkı sunan isimlere teşekkür ederek, "Bu büyük yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'e, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a ve AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje, devletimizin Pazaryeri'ne ve bölgemize verdiği önemin en somut göstergelerinden biridir" dedi.

Öte yandan Karaköy ile Pazaryeri arasındaki ulaşımı modern ve güvenli hale getirecek bölünmüş yolun tamamlanmasıyla birlikte, Bilecik'in Bursa ve Eskişehir bağlantısında ulaşım standardının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.