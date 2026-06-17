Bilecik'te Usta Öğreticiye Çevre Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Usta Öğreticiye Çevre Ödülü

Bilecik\'te Usta Öğreticiye Çevre Ödülü
17.06.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatma Kahraman, tekstil atıklarıyla il ikinci oldu. Geri dönüşüm projeleri ile örnek teşkil etti.

Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi, çevre yarışmasında il ikincisi oldu.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor' yarışmasında Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Fatma Kahraman il ikinciliği elde etti. Sıfır atık farkındalığı ve geri dönüşüm anlayışı kapsamında çalışmalar yürüten Kahraman, atık tekstil malzemelerini el emeğiyle çanta, kıyafet ve oyuncaklara dönüştürdü. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve çevre bilincine yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Tekstil atıklarıyla hazırladığı proje ile il ikincisi olan usta öğreticimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Eğitim, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Usta Öğreticiye Çevre Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:32:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Usta Öğreticiye Çevre Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.