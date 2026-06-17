Bilecik\'te Usta Öğreticiye Çevre Ödülü

Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi, çevre yarışmasında il ikincisi oldu.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor' yarışmasında Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Fatma Kahraman il ikinciliği elde etti. Sıfır atık farkındalığı ve geri dönüşüm anlayışı kapsamında çalışmalar yürüten Kahraman, atık tekstil malzemelerini el emeğiyle çanta, kıyafet ve oyuncaklara dönüştürdü. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve çevre bilincine yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Tekstil atıklarıyla hazırladığı proje ile il ikincisi olan usta öğreticimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK