Bilecik\'te Üzüm Hasadı Başladı

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Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de üzüm hasadı başladı.

Vali Şefik Aygöl, İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de çiftçilerle birlikte üzüm hasadına katıldı. Bilecik'te her yıl ortalama 6 bin 530 ton üzüm üretimi yapıldığını vurgulayan Vali Aygöl, Bilecik'in sanayi şehri yanı sıra bir tarım şehri olduğunu da dile getirdi. Vali Aygöl, 88 farklı tarım ürünü olduğunu belirterek, "Bu topraklar bereketin simgesidir. 88 farklı tarım ürünü çeşidi Bilecik'imizde yetişiyor. Bizde fırsat buldukça hasatlara ve ekimlere katılmaya çalışıyoruz. Tarımın ilimizde gelişmesi ve ürünlerimizin ününün duyulması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından köy kahvesinde vatandaşla bir araya gelen Vali Aygöl, köyün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve sohbet etti. - BİLECİK