Bilecik\'te Vadipark Sinema Geceleri Etkinliği Sona Erdi

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vadipark sinema geceleri etkinliği sona erdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde düzenlenen ve dört gün süren organizasyon, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 'Sandalyeni kap gel, mısırın ve içeceğin bizden' sloganıyla gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliği, her yaştan Bilecikliyi bir araya getirdi. Etkinliğin kapanış gecesinde, animasyon türünün sevilen yapımlarından Wall-E filmi gösterildi. 7'den 70'e tüm katılımcılar, yıldızlar altında keyifli bir sinema deneyimi yaşadı. Vadipark'ta gerçekleştirilen sinema geceleriyle yaz akşamlarına renk katmak ve vatandaşlara sosyal bir alan sunmak hedeflendi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı "Etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduk. Benzer projeler önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi. - BİLECİK