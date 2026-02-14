Bilecik'te Veteriner Hekimlere Eğitim - Son Dakika
Bilecik'te Veteriner Hekimlere Eğitim

Bilecik\'te Veteriner Hekimlere Eğitim
14.02.2026 10:31
Bilecik'te veteriner hekimler için 'Biyogüvenlik ve Buzağı Kayıpları' eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik'te veteriner hekimlerine 'Biyogüvenlik ve Buzağı Kayıpları' eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından İlçe Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katıldı. Eğitimde, Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kuralları Tebliği ile Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliği konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara sahada uygulanacak tedbirler ve güncel mevzuat hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Çetin Ayvalık, "Hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Veteriner Hekimlere Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Bilecik'te Veteriner Hekimlere Eğitim - Son Dakika
