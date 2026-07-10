Bilecik'te Yangın: Biçerdöver Operatörüne Soruşturma

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen ve tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili adli süreç başlatıldı. Yangının çıkışına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü hakkında savcılık tarafından soruşturma yürütülüyor.

Yangın, dün Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice köyü yakınlarında bulunan buğday ekili bir tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.

İhbarın ardından bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 60 personel, 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkışına biçerdöverin neden olduğu yönündeki iddialar üzerine operatör Y.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.