Bilecik\'te Yangın Mağdurlarına Yardım Kolileri Gönderiliyor

Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yardım kolileri yangından etkilenen bölgelere ulaştırılıyor.

Hazırlanan kolilerde gıda, kıyafet, çamaşır ve hijyen malzemeleri yer alırken, yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Öte yandan, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki can dostları unutmadı. Belediye tesislerinde hazırlanan kedi ve köpek mamaları ile belediye atölyelerinde el emeğiyle üretilen hayvan kulübeleri, yangından etkilenen hayvanlara ulaştırıldı.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, "Zor günlerde dayanışmanın ve birlik olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Tüm ekiplerimizle sahadayız, hem insanlarımızın hem can dostlarımızın yanındayız" dedi. - BİLECİK