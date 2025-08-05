Bilecik\'te Yangın Sonrası Yardım Seferberliği

Bilecik'te 5 gün boyunca süren orman yangını bölgedeki birçok yerleşim yerini olumsuz etkilerken, yangınla mücadele sürecinin ardından, etkilenen mahalle ve köylere Osmaneli Belediyesi öncülüğünde yardım eli uzatıldı.

Yangından zarar gören Selçik, Kızılöz, Kazancı, Borcak, Medetli, Kaşıkçı mahalleleri ile Büyükyenice köylerine yardım malzemeleri ulaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda, hijyen ürünleri ve temel yaşam malzemelerini içeren yardımlar, yerel yönetim ekipleri tarafından organize edildi. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yangın sonrası yürütülen dayanışma kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağız. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" dedi. - BİLECİK