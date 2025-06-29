Bilecik\'te Yangınla Mücadeleye Destek Yağdı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 14 köyü ve Osmaneli ilçesini de etkisi altına alan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bozüyük Belediyesi de bölgeye bir tanker ve iki itfaiye aracıyla birlikte toplam 9 personel ile destek sağladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri cuma gününden itibaren Gölpazarı'nda süren söndürme çalışmalarına bir itfaiye aracı ile katılırken, cumartesi günü de ikinci bir itfaiye aracı ile Osmaneli ilçesinde devam eden yangınla mücadeleye destek verdi. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü aynı zamanda ilçede meydana gelen yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Diğer yandan, Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan yardım ve destek çağrısına vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Bozüyüklü vatandaşlar, sanayici ve iş adamları tarafından kısa sürede toplanan su, ayran, soda, kek, gofret, bisküvi, meyve suyu ve ekmek gibi temel ihtiyaçlardan oluşan ayni yardımlar, üç araçla yangın bölgesine ulaştırıldı.

Bozüyük Belediyesi, araçları ve personeliyle yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK