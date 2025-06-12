Bilecik\'te Yarasayı İtfaiye Ekipleri Yakalandı

Bilecik'te bir evin açık balkon kapısından içeri giren yarasa yakalanarak dışarıya bırakıldı.

Olay; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Evin açık olan balkon kapısından içeri yarasa girdiği gören ev sahibi durumu hemen 112'ye bildirdi. Adrese hemen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler evde uçan yarasayı bir file yardımı ile yakalarken, yeniden dışarı saldılar. Ev sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK