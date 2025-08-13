Bilecik\'te Yasa Dışı Kenevir Operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın ev, eklenti ve bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Jandarma ekiplerinin yaptığı adli aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler arasında; 39 adet kenevir bitkisi, 1 adet skunk bitkisi, 12 adet makaron sigara (7.5 gram), 8 gram esrar tohumu, 104 gram kubar esrar, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet bong aparatı, 14.5 gram menşei tespit edilemeyen madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda devam ediyor. - BİLECİK