Bilecik\'te Yaya Güvenliği İçin Duba Düzenlemesi

Bilecik'te yaya güvenliğini artırmaya yönelik duba düzenlemesi yapıldı.

Bilecik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde Karayolları ekipleriyle birlikte Atatürk Bulvarı'nda çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, bulvar üzerinde belirlenen 7 ayrı noktadaki yaya geçitlerinde duba düzenlemesi yapıldı. Özellikle yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin yolu daha güvenli ve kontrollü şekilde geçebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamayla birlikte, yaya geçitlerinde görünürlük ve düzenin artırılması hedeflendi.

Yapılan düzenlemenin, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşımda daha dikkatli olmalarına katkı sağlaması amaçlanırken, kentte trafik akışında güvenlik standartlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BİLECİK