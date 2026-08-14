Bilecik'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
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Bilecik'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Bilecik\'te Yaz Kur\'an Kursları Kapanış Programı
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7 bin 940 öğrencinin katıldığı Yaz Kur'an Kursları'nın kapanışı, Vali Sözer'in katılımıyla gerçekleşti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftülüğü tarafından Gölpark'ta düzenlenen ve 7 bin 940 öğrenci katıldığı Yaz Kur'an Kursları kapanış programına katıldı.

6 Temmuz'da başlayan ve 14 Ağustos'ta sona erecek olan Yaz Kur'an Kurslarına, merkezde 2 bin 765 olmak üzere il genelinde toplam 7 bin 940 öğrenci katıldı. Kurslarda imam ve öğretici olarak toplam 590 personel görev aldı. Yaklaşık bin 450 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış programında çocukların sevincine ortak olan Vali Sözer, yaz tatilini hem verimli hem de güzel bir şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik etti. Programda öğrencilere hitap eden Vali Sözer, Yaz Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını tanımaları ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vali Sözer, Yaz Kur'an Kurslarının gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Bilecik İl Müftülüğüne, görev yapan hocalara ve çocuklarını teşvik ederek destekleyen ailelere teşekkür ederek, öğrencilerin yollarının ve bahtlarının açık olması dileğinde bulundu.

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika

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