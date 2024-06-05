Bilecik'te yaz mevsimiyle birlikte yabani otlarla mücadele başladı

Yerel

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yabani otlarla mücadele başladı.

Belediye ekipleri büyüyen ot ve ağaç dallarını temizlemeyi ihmal etmiyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık tarafında da detaylı bir temizlik yapan ekipler, vatandaşların ibadet ve ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına tüm hızlarıyla devam ediyor. - BİLECİK