Bilecik\'te Yaz Okulu Okçuluk Antrenmanları

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz okulları kapsamında düzenlenen okçuluk antrenmanları, Bahçelievler Yüzme Havuzu bahçesinde tüm hızıyla devam ediyor.

Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik, yaz aylarını verimli geçirmek isteyen gençlerden büyük ilgi görüyor. İşin ehli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen okçuluk antrenmanlarında hem spor bilinci kazandırılıyor hem de gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri destekleniyor. "Oklarımız hedefi, biz ise gelişimi ve eğlenceyi tam 12'den vuruyoruz" sloganıyla yola çıkan etkinlik, gençlerin sporla tanışmasına ve okçulukla disiplinli bir gelişim süreci yaşamasına katkı sağlıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İl Müdürü Ramazan Demir, yaz spor okullarının gençlerin yaz aylarını daha sağlıklı, verimli ve sosyal bir şekilde geçirmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her antrenman, gençlerimiz için bir adım daha ileri gitmek demek. Tüm gençlerimizi bu enerjiyi birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK